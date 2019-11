River llegó a Córdoba para disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires.



El 'Millonario' fue recibido por una numerosa cantidad de hinchas que se acercaron al hotel donde se hospedará el equipo.



River volvió a estar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y ahora busca otra final, a la espera del duelo con Flamengo en la Copa Libertadores, el próximo 23 de noviembre en Lima.

La multitud que aguardaba al micro millonario en la entrada de su hotel incluso llegó a traspasar las vallas de contención para acercarse a sus ídolos, y sobre todo al comandante del grupo, Marcelo Gallardo.



Se vieron dos banderas: "Córdoba es de River" y "Bienvenidos, campeones, y al mejor de la historia, gracias por tanta gloria". Además, hubo trapos de palo, bengalas y cohetes para iluminar noche.

River enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires, la gran sensación de esta Copa Argentina. El elenco de la Primera Nacional sueña con seguir dando el golpe, en busca de llegar a la definición del certamen.