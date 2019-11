Cruce entre Rolando Graña y el fotógrafo Alexis Gómez Demarco en Bolivia

El periodista Rolando Graña se encontraba realizando la cobertura de los incidentes que se producían en las calles de La Paz tras la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y la posterior asunción de Jeanine Áñez, cuando fue increpado por una mujer.

En dicho momento, un fotógrafo argentino que se encontraba en el lugar agredió al periodista y al camarógrafo y todo quedó registrado por la transmisión en vivo.

El incidente comenzó cuando la policía boliviana se llevaba a un hombre detenido, y Graña describió la situación como "la batalla de cada esquina".

Entonces una mujer vestida de rojo lo increpó y le gritó en la cara que "no era una batalla". "Son unos vendidos ustedes, informan de manera internacional mal", le dijo la mujer.

Enfrentamiento entre Rolando Graña y Alexis Gómez Demarco, Gentileza América

"¿Vos viste lo que yo hago? No discutás pavadas", le contestó Graña mientras la joven le reclamaba que "diga la verdad".

La discusión escaló y Graña acusó a la chica de "apretar a los periodistas". "Sos una basura nena, una basura", le dijo mientras otras personas y algunos fotógrafos se acercaban.

Entonces uno de ellos golpeó a Claudio Merino, su camarógrafo, al grito de "la con... de tu madre", con acento argentino. “Estos son los demócratas”, señaló Graña, quien concluyó: "Te terminan pegando por no decir lo que ellos quieren. Una locura".

El fotógrafo que participó del hecho es Alexis Gómez Demarco, hombre de 38 años que vive y trabaja en La Paz desde el 2016.

Se agradecen datos de este cobarde. pic.twitter.com/PPXQ4YcOLh — Rolando Graña (@rolandogps) November 13, 2019

Luego del incidente, el cruce continuó en las redes sociales. Graña publicó en las redes una captura de la imagen del rostro del agresor en la que pidió datos sobre el reportero gráfico, al que calificó de “cobarde”.

No soy ningún cobarde, si querés nos vemos mañana en plaza Murillo y les contas a todos los colegas de bolivia como insultaste y humillante a una mujer boliviana que te pedía que digas la verdad salame — alexis demarco (@alexisdemarco) November 14, 2019

Sin embargo, Gómez Demarco respondió: “No soy ningún cobarde, si querés nos vemos mañana en plaza Murillo y les contás a todos los colegas de Bolivia como insultaste y humillaste a una mujer boliviana que te pedía que digás la verdad salame".