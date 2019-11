Jimena Baron y su hijo Momo

Jimena Barón y su hijo Morrison, a quien ella apoda "Momo", siguen dando que hablar en las redes sociales.

Con el ritmo en la sangre, el pequeño se robó todas las miradas en una serie de stories de Instagram mientras la artista hacía yoga.

Mientras Jimena mantenía un completo dominio y equilibrio de su cuerpo, Momo la acompañaba al lado para seguirla, pero las cosas no salieron como lo esperaban.

Un momento que parecía haberse planteado como un instante de ejercicio y relajación entre madre e hijo se convirtió en un desopilante momento que hizo reír a todos los seguidores de la cantante pop, dado que "Momo" se resbaló de la pared y como primer pasó se cayó de una forma cómica.

Sin embargo, lejos de frustrarse, se puso a bailar frente a cámara con un estilo canchero, súper suelto y cómico al ritmo Desconocidos de Mau&Ricky que Jimena eligió para representar el momento.

Ante este momento especial con su hijo Jime comentó en sobre el video: "Lo amo, basta" con emojis de risa y corazones.