Cualquier similitud con la realidad, ¿es pura coincidencia? Lo sabremos cuando River juegue la final de Copa Argentina. Pero lo cierto es que en el final del partido ante Estudiantes de Buenos Aires se dio una jugada que recordó al gol del Pity Martínez ante Boca en la final de Copa Libertadores en Madrid.

Corría el final del partido, iban 50'. Último minuto de los 5 de descuento que había dado el ártitro... un corner para el rival. Lo tira, hay un despeje y una corrida roja y blanca que hace vibrar a toda una hincha: la de River.

Va el Millo, va Palacios y va el segundo... el gol, con arco vacío y ante la deseperación de "no llegar" del equipo rival, recordó a la hazaña del Pity Martínez en Madrid ante Boca cuando River marcó el tercer gol que lo coronó campeón de Copa Libertadores 2018.

Video: Gentileza TyC Sports

Duelo de polémicas, aunque esta vez con un rival sorpresivo, que no era "el rival de siempre", River cantó sobre el final y ahora sueña con levantar la Copa Argentina por tercera vez.

Video: Gentileza Fox Sports

Premio Millonario para River por llegar a la final.

¿Será la señal de otro logro dorado del Muñeco Gallardo para la vitrina gloriosa del Millonario? Todo puede ser...