Imágenes de un gatito recién nacido recorren el mundo al conocerse que tiene dos caras. Luego de ser abandonado, un médico veterinario la adoptó y difundió los videos.



Ralph Tran, un médico originario de California, conoció el caso de Dúo porque un amigo le dijo que su gata había dado a luz y uno de los gatitos tenía un aspecto raro, lo que despertó la curiosidad del especialista, quien empezó a investigar sobre el padecimiento. Y como su madre la rechazó, decidió adoptarla.



El defecto de la pequeña minina se conoce también como duplicación craneofacial, la cual consiste que nació con un cuerpo y una cabeza, pero con dos caras.

Aunque los animales que nacen con esta afección suelen morir a los pocos días, Dúo ya cumplió cuatro meses y se encuentra bien de salud, por lo que las esperanzas para ella y su dueño son cada vez más grandes.

Tran dio a conocer el caso en Facebook, e inmediatamente la mínima se ganó el corazón de los seguidores de la red social, quienes sólo tienen para ella deseos de que todo salga bien durante el largo proceso médico al que se debe enfrentar.

La pequeña gata, explica el doctor Tran, necesitará cirugía en sus dos ojos, ya que los párpados han crecido hacia adentro, lo que significa que las pestañas irritan sus globos oculares. Pero aún así él tiene fe en que su mascota seguirá evolucionando y confía en que Dúo estará por muchos años a su lado.