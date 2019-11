Una mujer de 33 años fue asesinada en el barrio porteño de Vélez Sarsfield y por el hecho la Policía detuvo a su pareja.



Según confirmaron fuentes policiales a NA, el femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la avenida Rivadavia al 8800, donde vivía el matrimonio junto a sus tres hijos.



Los efectivos de la CV10C de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, según se informó, luego de recibir un llamado al servicio de emergencias 911 del ahora detenido, quien dijo que había matado a la mujer porque ella le había sido infiel.



Cuando los efectivos arribaron al lugar se encontraron con el acusado, Basra Parminder, de 36 años y de nacionalidad india, que estaba en la planta baja del edificio y ratificó los dichos al 911 por lo que se lo detuvo de inmediato.



Rápidamente los policías subieron al departamento y encontraron a María Salinas, de 33 años, tendida sobre la cama matrimonial de cubito dorsal con un aparente estado de deceso de unas seis horas dadas las condiciones del cuerpo.

La víctima, según los peritos que concurrieron al lugar, presentaba un corte profundo en el cuello, mientras que el hombre también tenía heridas en el mismo lugar, ya que habría querido quitarse la vida.



En su perfil en la red social Facebook, el sospechoso tiene varias imágenes junto a su mujer y sus hijos celebrando cumpleaños y llama la atención una foto con el logo de "Ni una Menos", en supuesta muestra de su apoyo a la lucha contra los femicidios.

El hombre fue trasladado al Hospital General de Agudos Piñero donde quedó internado y con custodia policial.



A raíz de las averiguaciones efectuadas en el lugar, se supo que el hombre habría visto fotos de su pareja con otro hombre.



Al momento del operativo se encontraban en la casa tres menores hijos de la pareja quienes fueron llevados en la casa de un vecino, mientras que se solicitó la presencia de un grupo de psicólogos para que le brindaran contención.



Se sospecha que habrían estado presentes al momento del ataque y que permanecieron en la vivienda hasta que llegó la Policía.



La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la jueza Paula González, quien indagará al acusado por el delito de "homicidio agravado por violencia de género", luego de que sea dado de alta.



