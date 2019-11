Andrea Mereles, esposa del suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, dialogó con RADIO LATINA a dos años del hundimiento del ARA San Juan.

"Todos los días son iguales, pero hoy es más especial porque es como volver a dos años atrás del inicio de toda esta tragedia que dejó a todos con mucha angustia y tristeza. Veremos qué pasa durante el día. A las 10 tenemos una misa y a las 15:30 tenemos la ceremonia", comenzó al mujer.

"Tengo dos hijos de 9 y 18 años. Estoy enojada con la cúpula de la Armada que permitió que el submarino salga en esas condiciones, pero también tengo conocidos que fueron amigos de mi marido que suelen mandarme mensajes para ver cómo estoy y que se portaron muy bien", manifestó.

"Hay muchas hipótesis de lo que pasó, yo tengo una idea y otros familiares otros. Los chicos estaban acostumbrados a una emergencia en cada navegación, ellos eran profesionales. Mi esposo tenía 20 años en la Marina y hubo enojo cuando el ministro habló de falta de adoctrinamiento", expresó.

"Recuerdo otras emergencias que tuvieron, en julio de 2017 sé que pasó algo porque mi esposo volvió nervioso y preocupado. Me dijo que fueron perseguidos por otro submarino y mi teoría es por ahí. En aquel momento habían descubierto a un barco que estaba haciendo cosas ilegalmente que se comunicó con la base de Malvinas, a los pocos minutos tenía otro submarino siguiéndolo", reveló.

"Otra de las posibilidades es que entró agua por una válvula que no estaba en condiciones, algo que ya habían notificado. Acá hay dos gobiernos responsables, el que entregó las cosas y no hizo las cosas que correspondían y el Gobierno actual que no hizo las cosas que se debían", dijo.

"La entrega de la medalla será un momento muy especial, es un reconocimiento. La verdad me hubiese gustado que hubiese sido distinto, pero es lo que ellos puede hacer pero vamos a recibirlo porque es muy importante.", cerró sobre el acto que se hará a las 15:30.