Boca recupera un tesoro: acá está el golazo de tiro libre del Chapa Suñé, el que definió la final del Nacional 76”. Boca presentó un material fílmico, uno de los más demandados de la historia del deporte argentino. En las redes sociales, el club escribió: “¡Para que lo vean por primera vez las nuevas generaciones y lo revivan los hinchas veteranos! Orgullo Xeneize”.

Se trató de la primera final entre Boca y River, por el título del torneo Nacional 1976. A los 27 minutos del segundo tiempo, de tiro libre, Suñé definió el pleito. Aquel encuentro que se disputó un 22 de diciembre fue televisado por Canal 7, pero ese gol histórico vivió en la dimensión de la memoria por más de 40 años, ya que nadie podía verlo.

“Ese gol me cambió la vida”, confesó el Chapa Suñé. Fue caudillo y uno de los máximos ídolos de la historia de Boca. En sus once temporadas, ganó ocho títulos, entre ellos dos Copas Libertadores y la Intercontinental, pero pasó a la inmortalidad por marcar el gol más importante en la historia de su club en los Superclásicos: el que definió el Nacional 1976, el 22 de diciembre en cancha de Racing.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

Con un tiro libre perfecto que se coló en el ángulo superior izquierdo de Ubaldo Fillol. Para muchos fue una “avivada” por haber pateado sin la indicación del juez Arturo Iturralde. Sin embargo, el árbitro, uno de los mejores de la época, había alertado a los capitanes que las reglas cambiaron y se podía cobrar un libre directo sin su indicación previa.

Suñé reparó en los tiros libres, que si bien no los pateaba con frecuencia, en los penales sí era un experto. Este recurso del juego le permitió entrar en las páginas más ricas de la historia de Boca. “Ese gol me cambió la vida. Un hecho así no se da todos los días”, recordó a sus 71 años. “Lo único que pensé fue en celebrarlo en la tribuna, que estaba a tope, pero me paró el alambrado. Recuerdo que la gente se quedó festejando durante tres horas y que luego la cancha de Racing estuvo parada casi seis meses por tantos festejos”, señaló.