Alberto Fernández junto a Tinelli y equipo, NA



El presidente electo, Alberto Fernández, encabezaba este mediodía un encuentro con representantes del sindicalismo, el empresariado, los cultos y las organizaciones sociales para empezar a delinear lo que será el Consejo Federal Argentina contra el Hambre, que conducirá el actual diputado nacional Daniel Arroyo.



Con la destacada presencia del conductor televisivo Marcelo Tinelli, la reunión arrancó pasadas las 11:30 y se llevaba a cabo en las oficinas del futuro mandatario en el barrio porteño de Puerto Madero.



Al arribar a las oficinas ubicadas sobre la calle Encarnación Ezcurra, Tinelli aseguró: “Ver a tanta gente importante acá, como Estela de Carlotto, organizaciones sociales y empresarios comprometidos en una causa así, me hace pensar que cambia la Argentina y va a venir un país mejor”.

Your browser does not support the video element.



Algunos de los dirigentes que estaban presentes eran el secretario general de la CGT Héctor Daer; el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; el titular del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia; los referentes de los derechos humanos Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel: y el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Esteban "Gringo" Castro.



"La puesta en marcha del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre es una de las prioridades del próximo gobierno y se vinculará con Presidencia de la Nación", remarcaron allegados a Alberto Fernández.