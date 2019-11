 Quién es Elena Rivera, la actriz que piropeó a Vicuña y habría despertado celos de la China Suárez

Elena Rivera

El actor que se encuentra grabando “Inés del alma mía”, una ficción basada en la novela escrita por la famosa escritora Isabel Allende.

La misma contará la historia de Inés Suárez, la primera mujer española en llegar a Chile en el siglo 16, y que tuvo un rol destacado en la conquista del país trasandino.

Elena Rivera será quien interprete ese papel mientras que Benjamín Vicuña se pondrá en la piel de Rodrigo de Quiroga, su esposo.

La española dejo un mensaje en una historia de su cuenta de Instagram en las últimas horas “Pues me acabo de encontrar con Benjamín Vicuña“, escribió junto a la foto de una publicidad hecha por el artista. Todo esto acompañado por la canción “Sex bomb” (“Bomba sexual”).

En medio de una supuesta crisis de pareja con la China Suárez. Vicuña dijo: “Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende”.

Por su lado la actriz volvió a acrecentar los rumores tras una curiosa historia que subió a su cuenta de Instagram.

“Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”, dice el texto, escrito por Lucía Herazo.