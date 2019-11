Alberto, junto a Carlotto y Tinelli. NA

El presidente electo, Alberto Fernández, subrayó esta tarde que el problema del hambre en la Argentina "es consecuencia de una estructura económica que no funciona".

"Todos estamos de acuerdo de que el problema del hambre es consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, falta inversión y hay mucho maltrato al que produce. También es cierto que hay una gran concentración y tenemos que ver cómo lo resolvemos", sostuvo el futuro mandatario.

En el cierre de la reunión multisectorial para empezar a delinear el Plan Argentina contra el Hambre, Fernández remarcó: "Les pido que entendamos que hoy empezamos a trabajar".

Secundado por el diputado nacional Daniel Arroyo y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el dirigente peronista advirtió: "Vamos a tener que hacer un trabajo enorme". El conductor Marcelo Tinelli fue parte de la reunión y se encuentra involucrado en dicho plan.