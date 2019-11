Penal de Lionel Messi ante Brasil en amistoso

El amistoso entre Argentina y Brasil tuvo un comienzo frenético donde ambos equipos tuvieron la chance de convertir de penal pero ambos pateadores fallaron sus remates.

Para el lado del Scracht, Gabriel Jesús tiró afuera su disparo cuando Andrada estaba despatarrado en el otro costado.

Your browser does not support the video element.

Minutos más tarde, Argentina pudo abrir el marcador con un gol convertido por Lionel Messi, que tomó el rebote tras errar un penal que desvió Alisson.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Se trató del regreso del capitán argentino a la Selección luego de la suspensión en la Copa América, donde fue expulsado y suspendido por sus declaraciones contra la Conmebol.