Calu Rivero es una fiel defensora de la utilización de "La copa Menstrual" que es una alternativa sustentable a las toallitas y los tampones. Es más económica, no genera desechos y hace que se genere un vínculo más cercano con el cuerpo.

La actriz y modelo argentina sorprendió a sus seguidores con una historia de Instagram alimenta sus plantas con su sangre. "Esto significa para mí tener un estilo de vida saludable: usar mi sangre menstrual como fertilizante para la tierra de mis plantas", escribió.

Si bien la copa no genera residuos, el fluido se tira por el inodoro. De esa manera, todo vuelve a tener vida, explicó: "Una armoniosa integración de nuestra naturaleza, proporcionando alimentos y energía de manera sostenible".

Es conocido el uso de la harina de sangre, sangre deshidratada en polvo que se usa para darle una "inyección de nitrógeno" a las plantas. "La mayoría de las plantas obtienen beneficios de esta producto por el nitrógeno, el fósforo y el potasio que le aporta", explicó el microbiólogo y científico de suelos Dr Oliver Knox.

Las mujeres suelen perder entre 30 y 80 ml de sangre por período, algo que para muchos puede ser nutritivo si se aplica a las plantas diluido con agua. De esta manera se elimina parte de la sal que les puede hacer mal. Sin embargo, el Dr Knox agregó que las bacterias que tiene pueden no ser saludables para tener en la casa, aunque sean perfectamente saludables para el cuerpo que las expulsó.