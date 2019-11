Elenco de la obra que se hará en Carlos Paz, Prandi reemplazará a Chaves.

La conductora Paula Chaves sorprendió al anunciar que, a poco más de un mes del comienzo de la temporada teatral, se bajó de la obra que iba a encabezar junto a su marido, Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz. La pareja de actores había firmado contrato con la productora Dabope para realizar la comedia Atrapados en el museo.

El elenco está compuesto por: Julieta Prandi, Mica Viciconte, Macarena Rinaldi, Fredy Villarreal, Rodrigo Noya y el Bicho Gómez que tiene fecha de debut el 25 de diciembre en el Teatro Del Lago.

“Necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijos”, explicó la actriz y conductora sobre el principal motivo de su decisión y también aclaró que viajará a Córdoba a acompañar a su marido, pero que su intención es disfrutar de Olivia y Baltazar.

Uno de los productores afirmó: “El papel que iba a hacer Paula lo realizará Julieta (Prandi) y estamos buscando un reemplazo para ese personaje”, indicó y admitió que a todo el equipo le sorprendió la decisión de la conductora. “Pero no nos quedó otra que respetar lo que ella siente”.

Paula Chaves dio un comunicado que decía: "Quería contarles que tomé la decisión de no hacer teatro esta temporada. Lo vengo pensando hace un tiempo y no encontraba la forma de comunicárselos. Puede sonar raro a esta altura del año, pero fue una decisión muy pensaba en conjunto con Dabope, la productora que sigue confiando en mí y a la que tanto cariño le tengo. Pero es una necesidad mía la de no estar este año en la obra. Ojalá más adelante pueda dar más explicaciones. Por el momento no las tengo, solo decirles que necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijos. De todas formas, ahí estaremos para acompañar a Pepe, pero este año abajo del escenario. Agradezco de corazón a cada uno de los que forman parte de Dabope y al elenco maravilloso de Atrapados en el museo que la va a romper esta temporada de Carlos Paz 2020”, fue el texto que la modelo y conductora compartió en las redes sociales el jueves por la tarde".