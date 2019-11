Evo Morales

Luego de los incidentes de este viernes entre las fuerzas de seguridad y seguidores de Evo Morales en Cochabamba, el ex presidente solicitó a las fuerzas "parar con la masacre" y afirmó que si la Asamblea rechaza su renuncia estaría dispuesto a regresar a Bolivia para "pacificar el país".

El incidente del viernes causó al menos ocho muertos y decenas de heridos. Asilado en México, el expresidente instó al Ejército a los cuerpos policiales a que detengan la represión.

“Los golpistas se esfuerzan para disimular su racismo con falsos ‘desagravios’ a la Wiphala. El pueblo ya se ha dado cuenta. Al ultrajar el símbolo de la dignidad y unidad con identidad de los pueblos han abierto una herida en el espíritu de hermandad de nuestra querida Bolivia”, aseguró y reclamó: “El uniforme de las instituciones de la Patria no puede mancharse con la sangre de nuestro pueblo”.

Noticias relacionadas

Pedimos a las FFAA y a la Policía Boliviana que paren la masacre. El uniforme de las instituciones de la Patria no puede mancharse con la sangre de nuestro pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 15 de noviembre de 2019

En una entrevista al diario mexicano El Universal, el ex mandatario hizo referencia además a su futuro: “Si la Asamblea rechaza mi renuncia, yo vuelvo y en este momento me siento capaz de pacificar a Bolivia”.

El expresidente consideró que la única salida para la crisis y para pacificar Bolivia es llevar a cabo reunión nacional con todos los actores políticos, ya sea con o sin mediación internacional, tal como lo expresó en una entrevista al medio CNN.

"La mejor forma de pacificar es una reunión en la que esté (el opositor Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Meza, Evo, los movimientos sociales, el gobierno de facto", enfatizó.

El exmandatario boliviano lamentó las muertes ocurridas durante las protestas en Cochabamba, 8 víctimas fatales y más de 100 heridos, al señalar que una de las razones por las cuales dimitió fue para evitar la violencia y las muertes.

"He cuidado permanentemente que no haya muertos y si renuncié no es por cobarde. No quería que hubiera esta violencia", expresó.