Protestas en las calles de París, REUTERS

Los "chalecos amarillos", conmemoran este sábado su primer aniversario con una movilización masiva en las calles de París. Miles de manifestantes coparon las calles, donde se registraron algunos incidentes y la policía respondió con gases lacrimógenos y detuvo a 41 personas.

Este movimiento reveló el descontento de los más humildes ante la la pérdida de poder adquisitivo, la subida de los impuestos y las desigualdades sociales del gobierno de Macron.

Para evitar repetir las imágenes de saqueos y destrozos de diciembre y enero en los Campos Elíseos, la Prefectura de Policía prohibió durante todo el fin de semana cualquier concentración en varios de los barrios centrales de la capital, empezando por el de la famosa avenida parisina.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La prohibición cubre igualmente las áreas en torno a la catedral de Notre Dame, la Asamblea Nacional, el palacio de Matignon, la torre Eiffel, el Trocadero, la estación de trenes de Saint Lazare y el barrio de los grandes almacenes que lo circunda.

Cerca de 5.000 agentes fueron desplegados en la capital para evitar los altercados con los manifestantes, que convocaron unas 140 manifestaciones en toda Francia.

Lo servicios secretos, citados por el diario Le Figaro, calculan que unas 30.000 participarán de las protestas.