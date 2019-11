Manifestación contra Maduro, REUTERS

La oposición venezolana sale de nuevo a las calles el sábado en un intento de retomar una alicaída movilización para presionar por la salida del presidente Nicolás Maduro, en medio de la crisis económica y sucesivas sanciones de Estados Unidos que asedian a la nación petrolera.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, inició una nueva campaña opositora antigubernamental en enero, cuando invocó la Constitución para asumir una presidencia interina al alegar que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.

Guaidó ha sido reconocido por decenas de países occidentales como el líder legítimo de la nación OPEP.

Noticias relacionadas

Pero con el paso de los meses el interés de la población pareció disminuir y la frustración aumentó ante la permanencia en el cargo de Maduro, quien retiene el control del aparato estatal, mientras la crisis económica ha obligado al menos a unos 4,6 millones de venezolanos a migrar del país, según datos de las Naciones Unidas.

Your browser does not support the video element.

"La dictadura subestimó a los venezolanos. No han podido ni podrán lograr que nos acostumbremos a la miseria", escribió Guaidó en un tuit la noche del viernes.

Hombres armados, ataviados de negro y con máscaras, irrumpieron de manera violenta en la sede del partido de Guaidó, Voluntad Popular, en un incidente que fue calificado por líderes de la oposición como un plan de intimidación del gobierno horas antes de una marcha contra Maduro.

Sectores de la oposición han visto en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia una nueva motivación. El líder indígena, un aliado de Maduro, fue señalado de manipular los resultados de una elección de octubre y luego dejó el poder tras violentas protestas callejeras y pedidos de dimisión de jefes militares.

En Venezuela, un cambio de gobierno seguiría dependiendo de las Fuerzas Armadas, que son leales a Maduro.

La oposición prevé el sábado concentraciones en las principales ciudades del país y marchas después del mediodía.

Your browser does not support the video element.

El servicio de metro en Caracas dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que suspendió el servicio en algunas estaciones por reparaciones, aunque críticos señalan que obedece a un intento de impedir la movilización de los manifestantes.

El partido socialista, presidido por Maduro, también convocó a una concentración en Caracas en apoyo a Morales y que se espera termine cerca de Miraflores, el palacio de gobierno.