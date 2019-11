Juan Guaidó, REUTERS

Juan Guaidó, llamó a la “calle sostenida” y pidió a los venezolanos que se mantengan protestando todos los días hasta lograr que caiga la dictadura de Nicolás Maduro.

“Bolivia estuvo 18 días. Nosotros hemos estado años. Es momento de insistir. Hoy les pido mantener. Hay una agenda de protesta sostenida. Ya basta de sufrimiento y dolor. Ahora hay que avanzar y ver el futuro”, arengó ante una multitud en Caracas.



“Creyeron que iban a dormir al pueblo de Venezuela y, por el contrario, Venezuela canta victoria en todas las calles del país. La victoria es que no estamos solos en esto. Estamos juntos en esta lucha por Venezuela", subrayó.



Y agregó: “No han podido ni podrán con el bravo pueblo de Venezuela. Ya basta de intimidación, de manipulación, de hambre y de la inmigración. Llegó el momento del pueblo. Hace un año no nos pensábamos resistir y hoy, a pesar del sacrificio, miren. Aquí estamos. Lo hemos intentado todo. No va a ser la intimidación lo que nos frene".

“Como lo advertí, los cobardes se encerraron en cuatro cuadras. No tienen gente, se quedaron sin respaldo”, subrayó.

Guaidó subrayó que a partir de ahora la estrategia será la de mantenerse en la calle. “Es una lucha entre el bien y el mal. Que Dios y la Virgen nos acompañen en este proceso. Hoy vine a pedir confianza en ustedes, hoy Venezuela depende de cada uno de nosotros", concluyó.