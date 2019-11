La región de Valparaíso, en el centro de Chile, enfrenta una alerta roja y la evacuación preventiva de casi medio centenar de viviendas, informaron este sábado autoridades locales.

Hasta el momento, el siniestro ha consumido cerca de 0,4 hectáreas de pastizal, matorral y eucalipto.

Según informa el alcalde Jorge Sharp a través de Twitter, "todos los equipos de emergencia incluida la Municipalidad de Valparaíso, trabaja con todos los recursos existentes en combate a incendios forestales que se desarrollan en sector de La Pólvora y Placilla".

Bomberos, dos brigadas de la Corporación Nacional Forestal y refuerzos aéreos han llegado al lugar para combatir las llamas.

Cuatro focos activos y tres controlados consumen pastizales, eucalipto y pino, aún lejos de la famosa ciudad portuaria que le da nombre a la región. El intenso humo cortó grandes tramos de la ruta nacional que une Valparaíso con Santiago, informó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

El avance de las llamas hacia zonas pobladas obligó al mediodía a iniciar "una evacuación preventiva a vecinos del sector Bosque Real de Curauma", una zona cercana a la reserva nacional Lago Peñuelas, una de las zonas afectadas por los incendios, informó la Policía.

En la zona viven más de 300 familias en acomodados condominios que hasta ahora son resguardados por bomberos, brigadistas forestales y la acción de varios helicópteros y aviones preparados para enfrentar el fuego.



En 2017, los incendios forestales devastaron la zona central del país afectando casi 700 mil hectáreas. Se espera que este año las llamas afecten entre 80.000 y 120.000 hectáreas de vegetación, por encima de las 70 mil devoradas la pasada temporada.