Juan Domingo Perón

Como cada 17 de noviembre, este domingo se celebra en nuestro país el Día del Militante en homenaje a la esperada vuelta del General Juan Domingo Perón al país.

El 17 de octubre de 1972 Perón anunció su regreso pese a las provocaciones del General Lanusse. La CGT anunció un paro para el día del retorno, mientras el gobierno militar decretaba un feriado para la misma fecha con la clara intención de debilitar su efecto.

También prohibieron los actos públicos, manifestaciones y movilizaciones (amparado en el estado de sitio vigente). Asimismo desplegaron, como forma de “disuasión”, una fuerza de 30.000 efectivos alrededor de Ezeiza. La tensión fue creciendo mientras los militantes anónimos mostraban en paredes y calles carteles de bienvenida a Perón.

Noticias relacionadas

En la madrugada del 17 de noviembre comenzaron a arrancar cientos de camiones cargados de personas que querían ver a Perón. Querían ver cumplido el objetivo de la campaña del “Luche y Vuelve” por el que habían militado.

Your browser does not support the video element.

Atrás quedaban casi 18 años de exilio, gracias a la militancia y sacrificio de miles de militantes anónimos que lucharon desde septiembre de 1955 para lograr el regreso de Perón a la patria y al poder.

Durante ese largo período de resistencia, la militancia peronista había logrado poner en jaque a los sucesivos intentos de consolidar un orden político antidemocrático que proscribía y excluía al pueblo.