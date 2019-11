Accidente de Peraggini, Canal 26

Un choque entre dos automóviles ocurrido este domingo a las 6 de la mañana a la altura del Obelisco tuvo como protagonista al futbolista Nicolás Peraggini, jugador del club Almirante Brown.

El hecho se registró cuando un automóvil se metió de contramano tras saltar el carril del Metrobus en plena Avenida 9 de Julio y colisionó de frente contra otro vehículo.

Según trascendió, Peraggini dio 1,75 el test de alcoholemia que se le practicó en la comisaría, o sea más de tres veces de lo permitido.

Noticias relacionadas

Por su parte, el otro conductor, dio negativo el test de alcoholemia pero positivo por cocaína el narcotest.

Your browser does not support the video element.

El hecho se produjo alrededor de las 6:00, cuando al parecer, Peraggini, de 21 años, que manejaba un Volkswagen Beetle, hizo una mala maniobra se encontró en el carril del Metrobus y al saltarlo se metió de contramano por la Avenida 9 de Julio y chocó contra otro rodado que iba en dirección al sur por esa avenida.

Por el accidente, uno de los ocupantes del vehículo colisionado fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con heridas leves.