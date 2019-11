"The Crown", tercera temporada en Netflix

La tercera temporada de The Crown, una de las producciones originales de Netflix que hacen la diferencia por su calidad, ya está disponible en el servicio de streaming.

Con muy buenas críticas y recepción por parte del público, la serie es de las más caras de la plataforma. Esa inversión se nota en su elenco de lujo y en la notable recreación de época.

La ficción sigue la vida de la reina Isabel II del Reino Unido desde que se casa con Felipe de Edimburgo. Las dos primeras temporadas están temporalmente ubicadas entre 1947 y 1963, y la tercera cuenta los entretelones de la monarquía británica desde 1964 en adelante.

El creador y guionista de The Crown, Peter Morgan, se planteó cambiar el elenco cada dos temporadas para poder dar cuenta de la edad de los personajes con más realismo.

En la tanda de capítulos que estrenó este domingo, Isabel II pasará de estar interpreta por Claire Foy a quedar en manos de la ganadora del Oscar Olivia Colman. Para el papel del duque de Edimburgo en tanto, dejará su lugar Matt Smith y entrará en el elenco Tobias Menzies.