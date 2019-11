Incidente entre pilotos de Ferrari en el Gran Premio de Brasil

El holandés Max Verstappen se alzó con la victoria en el Gran Premio de Brasil corrido en el circuito de Interlagos, en una carrera de Fórmula 1 que tuvo un final apasionante con disputas por los primeros lugares, que incluso, dejó afuera del podio a las Ferrari por tocarse entre sí.

Una de las situaciones más curiosas del fin de semana que se volvió viral en las redes sociales resultó lo que sucedió entre los dos pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Charles Leclerc, que se tocaron entre sí en la vuelta 66, cuando ambos posibilidades de alcanzar y superar a Lewis Hamilton (Mercedes), el campeón mundial de la temporada 2019.

Pierre Gasly, en tanto, logró un impresionante segundo puesto y Lewis Hamilton llegó tercero, pero después de tocarse con Albon en la última vuelta fue sancionado y quedó en la séptima posición, mientras que Carlos Sainz logró una espectacular remontada y acabó en el cuarto lugar después de haber partido desde la última ubicación, y finalmente se quedó con el podio al ser ubicado en el tercer lugar por la sanción a Hamilton.

El piloto británico estaba bajo investigación por su toque con Albon y fue sancionado con cinco segundos, mientras que el gran perdedor del fin de semana fue Ferrari ya que Charles Leclerc y Sebastian Vettel firmaron un desastre auténtico tocándose y destrozando los monoplazas, cuando uno de los dos, o incluso los dos podría haber terminado en el podio.