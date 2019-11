La televisión brasileña trató por primera vez el caso de la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, quien se encuentra en ese país desde diciembre del año pasado, donde se refugió del escarnio público y no tiene extradición.



El programa brasileño Fantástico: O show da vida, está al aire desde 1973 en la señal Red Globo. El domingo por la noche, emitió un informe sobre el caso Juan Darthés, a quien presentaron como “un actor muy famoso en Argentina que está envuelto en un escándalo sexual”.

Los periodistas Tadeu Schmidt y Poliana Abritta realizaron la presentación del caso. En el informe, que duró siete minutos, contó con la palabra de Thelma, su abogada Sabrina Cartabia, y los periodistas Jorge Rial, Ariel Wolman y Valeria Sampedro. En tanto, TV Globo dijo que Darthés se negó a ser entrevistado.



“El saldo positivo es todo lo que se generó en la sociedad. Hay que seguir trabajando para que las víctimas no tengan miedo de hablar”, explicó Thelma Fardin en la entrevista. También dieron su testimonio Sabrina Cartabia, abogada de la actriz en Argentina, y Eilyn Cruz, su defensora en Nicaragua. Ambas explicaron la situación legal de la causa y pidieron la ayuda de las autoridades en Brasil para poder seguir el caso allí.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

GENTILEZA O'GLOBO

Se publicaron las primeras denuncias públicas contra Darthés de parte de las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y la cordobesa Natalia Juncos. “En un principio su defensa era negar todo y denunciar a las actrices por calumnias e injurias”, aportó Rial.

También se hizo foco en el impactante relato de Thelma durante la conferencia de prensa que organizó Actrices Argentinas, en diciembre de 2018. Cartabia dijo: “El se siente protegido en Brasil. Y necesitamos que Brasil coopere”.

Según Fantástico, existe la posibilidad de que el Supremo Tribunal Federal trate una supuesta prisión preventiva pedida por Interpol, sobre todo porque este órgano está encargado de las extradiciones y pedidos de la justicia de otros países. La Policía Federal depende del ministro de Justicia y Seguridad del presidente Jair Bolsonaro, el exjuez Sérgio Moro.



Antes de cerrar el informe los periodistas aseguraron que intentaron comunicarse con Juan Darthés de todas las formas posibles pero no pudieron conseguirlo. Lo mismo hicieron con su abogado, Fernando Burlando, quien tampoco emitió declaración sobre el estado actual de su cliente.