La modelo, Sofía "Jujuy" Jímenez, deleitó a todos sus seguidores el fin de semana con un posteo muy sensual y una reflexión más que particular.



“Yoguiando cayeron estas palabras”, explicó Sofía “Jujuy” junto a tres imágenes de ella haciendo diferentes posturas de yoga.



En las postales se la puede ver con una bikini color salmón, el pelo húmedo y rodeada de “Yoga Cards”, una baraja de cartas que ilustran más de 60 posturas con detalles sobre patologías y formas de “sanar”.



“Creo en la transformación constante. Creo en el ser humano y su capacidad de evolución. Sin juicios. Creo en las posibilidades infinitas de prueba y error. Creo y confío en la vida en movimiento. Por eso me muevo, me busco. A veces no me encuentro, pero sigo”, reflexionó la modelo.



La modelo cierra un año más que feliz en términos personales ya que cada día afianza más su relación con el tenista Juan Martín Del Potro y se los ve más enamorados que nunca.