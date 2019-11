Agencia NA

El seleccionado argentino Sub-23 derrotó a Brasil por 1 a 0 y se adjudicó el cuadrangular amistoso en Las Palmas de Gran Canaria, España, que sirvió como preparativo para el Preolímpico de Colombia 2020.



El mediocampista de Boca Juniors Nicolás Capaldo marcó el único gol del encuentro a los cuatro minutos de juego, luego de un doble error del arquero brasileño Phelipe en la salida.

El partido fue intenso, deslucido, con emociones escasas y de juego brusco en algunos pasajes. De hecho, cuando finalizó el encuentro se generó una discusión entre algunos jugadores que no pasaron a mayores.

El gol en el inicio le permitió a la Argentina adueñarse de la pelota, pero no fue eficaz en las pocas situaciones que generó y sufrió en el último minuto con los centros del equipo brasileño.

Argentina obtuvo el cuadrangular "United" con el reciente éxito ante Brasil y luego del 14 a 0 al combinado de las Islas Canarias que jugó en lugar de Chile.

A partir de ahora, el entrenador de la Argentina, Fernando Batista, tendrá más elementos para definir la base del equipo que competirá en el Preolímpico de Colombia 2020 por uno de los dos lugares que otorga para los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo desde el grupo A, que compartirá con Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela.



Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, LeonelMosevich, Leonardo Balerdi y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo, Santiago Colombatto, Ezequiel Barco y Matías Zaracho; Agustín Urzi y Ezequiel Ponce. DT: Fernando Batista.

Brasil: Phelipe; Guga, Lyanco, Ibáñez y Caio Henrique; Wendel; Matheus Henrique, Pedrinho, Paulinho y Martinelli; Matheus Cunha. DT: André Jardine.

Gol en el primer tiempo; 4m. Capaldo (A).

Cambios en el segundo tiempo: 30m. Matías Vargas por Barco (A), Adolfo Gaicho por Ponce (A) y Lucas Vera por Capaldo (A) y 40m. Fernando Valenzuela por Urzi (A).