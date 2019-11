Más de cien organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales y de derechos humanos realizarán este lunes, a partir de las 14, una marcha y un festival en Plaza de Mayo en repudio al golpe de Estado en Bolivia. Piden como consigna que cada persona lleve una Wiphala.



La convocatoria estuvo a cargo del “Comité de Solidaridad con Bolivia”, conformado la semana pasada en la sede de la CTA de los Trabajadores, con la participación de gremios de diferentes centrales como las dos CTA, el Fresimona que conduce Hugo Moyano y la Corriente Federal de los Trabajadores, junto a distintos organismos de derechos humanos y ciudadanos de la comunidad boliviana.

Un Comité contra "el golpe de Estado en Bolivia", conformado por las dos CTA, la Corriente Federal de los Trabajadores, movimientos sociales e integrantes de organismos de derechos humanos y de la comunidad boliviana en Argentina, marcha a Plaza de Mayo.

Como consecuencia de estas movilizaciones, se prevén complicaciones en el tránsito en diferentes zonas del centro porteño durante la mañana y las primeras horas de la tarde del lunes.

A partir de las 15, en Plaza de Mayo, se realiza un festival artístico con la presencia de la cantante y ex ministra de Cultura nacional, Teresa Parodi, la banda Arbolito y grupos musicales bolivianos, entre otros.