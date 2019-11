Julieta Prandi visitó el programa de Susana Giménez y habló de todo el calvario que vivió el último tiempo. Reveló que su exmarido no tiene timbre, razón por la cual las notificaciones tienen que ser por vía judicial: "Se van presentando todo el tiempo nuevas apelaciones de él que hace que todo se atrase".



“Yo trabajo desde muy chica, desde los 17 que soy modelo. Y con mucho esfuerzo compré mi primer departamento. Él y su hijo Ezequiel vinieron a vivir ahí. Hasta que necesitamos, en 2010, cuando quedé embarazada, un lugar más grande y él me dijo que ese departamento se lo quería regalar a su hijo“, recordó.



Prandi también relató que está en conflicto una propiedad en un barrio privado de Escobar. “Estaba alquilada, pero nunca cobré un peso. Se venció este año el alquiler, y ahora fui porque tenía lo sospecha que otra vez estaba ocupado. Pero no me dejaron pasar al barrio cerrado. Él dio la orden para que no me dejen pasar”.



“A veces siento que fue planeado. En mí vio una persona ingenua y confiada, cuando quiero me entrego y confío. ¿Cómo voy a pensar que embarazada y a seis meses de casarme iban a estafarme?”, señaló Prandi.

"Ezequiel vive en mi casa en este momento y él vive en mi otra de casa de Martínez. Él (Contardi) presentó en el juzgado un acta que dice que fui a violentar a un amigo; ahora me llegó la información de que el alquiler se venció en agosto y que hay nuevamente gente viviendo en mi casa", manifestó.



"Fui muy confiada. Me di cuenta de muchas situaciones, mentiras. Habían muchas falencias y cosas que no estaba bien. Vio en mi una persona ingenua. A veces siento que fue planeado de mucho tiempo. Él había comenzado su vida hace rato y no quería separarse de mí, tuve que presentar el divorcio de forma unilateral. Es violencia económica todo lo que pasó. No tuve alternativa"., dijo.