Un hombre mató a su mujer y estuvo atrincherado en su casa del barrio Los Tilos 3 de Necochea durante más de cuatro horas, hasta que finalmente se entregó al Grupo Halcón de la policía bonaerense, no sin antes amenazar con suicidarse.

"Si se acerca alguien lo mato", alertó el hombre a los gritos desde el interior de la vivienda cuando llegó la Policía, alertada por los vecinos al escuchar disparos.

Según el relato de los testigos, el agresor mató a su pareja a tiros y minutos después llegaron al lugar una decena de patrullas de la Policía Bonaerense, que cercó la casa y formó un cordón perimetral de varias cuadras, mientras el hombre amenazaba con volver a disparar en caso de que un efectivo se acercara para detenerlo.

De acuerdo a los testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en la zona, “los primeros disparos se escucharon a las 16,05 y poco después, cuando llegaron los efectivos, el hombre volvió a disparar y mientras continuaba atrincherado".

El agresor tuvo consigo como rehén a un hijo de la pareja, mientras que una hija más grande logró escapar a las corridas.

Se desconoce aún si la chica presenció el crimen, pero según la prensa local, el femicida le habría dicho a la adolescente -alrededor de las 16 cuando irrumpió en el hogar donde ya no vivía-: "Voy a matar a tu mamá y no me vas a perdonar".

La pareja habría tenido ayer sábado una fuerte discusión en la calle a una cuadra de la casa.

En tanto, una amiga de Natalia contó desgarrada en declaraciones televisivas que la pareja ya se había separado una vez y que volvió con Farías porque él le había prometido que "había cambiado".