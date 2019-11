Ataque a una mujer en Córdoba, Canal 26

Una mujer de 60 años fue brutalmente atacada por un motochorro en Córdoba. El hecho fue captado por una cámara de seguridad.

El delincuente pateó a la víctima y hasta le dejó la marca de la zapatilla en la cara. Todo ocurrió cuando la mujer esperaba el colectivo.

La víctima se llama Norma Moreno, sobrevivió de milagro y tras la brutal golpiza, apenas sufrió una lesión en un dedo.

El video del ataque fue captado por una cámara de seguridad de un kiosco de la esquina de Chamical y Serrezuela, del barrio Empalme de Córdoba. Era domingo ya pasado el mediodía y ella esperaba el colectivo cuando el delincuente la sorprendió por la espalda.

ATENCIÓN: LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

Las imágenes que muestran la violencia con la que fue atacada Norma estremecen. En tanto, el delincuente, que no superaría los 16 años, huyó en una moto junto a un cómplice y sólo le pudo robar el celular a la mujer.