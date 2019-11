El dinero que José López quería esconder en el convento de General Rodríguez.

Continúa en la Justicia la disputa por los casi 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas, José López, buscó esconder en junio de 2016 en un convento de General Rodríguez.

Los fondos decomisados fueron destinados a dos hospitales pediátricos por el Tribunal que condenó al ex funcionario, pero la sentencia no está firme y su defensa sostiene que no deben tocarse esos fondos.

Ahora, la Oficina Anticorrupción (OA) reclama el inmediato decomiso. En junio de 2016, a López le dictaron la prisión preventiva luego de que unas cámaras lo mostraran tratando de esconder en un convento de General Rodríguez varios bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos; relojes Rolex y joyas tasadas en 452.000 pesos.

En junio pasado, los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Michilini encontraron responsable al ex secretario de Obras Públicas del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que enfrenta una condena de seis años de prisión.

Sobre los bienes y dinero secuestrados, el Tribunal solicitó el decomiso y los fondos se destinaron al Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Gutiérrez en partes iguales. Pero antes de ser enviado a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas López insistió a través de su abogado Gustavo Kollmann con el planteo sobre que aquellos 9 millones de dólares no le pertenecían.

En ese marco, el ex funcionario pidió que no sea donado a los hospitales infantiles, sino que se afecte al embargo en la causa Cuadernos, porque "hay suficientes pruebas para determinar que ese dinero guarda relación" con las coimas investigadas.

Al respecto la OA conducida por Laura Alonso solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que decomise el dinero al sostener "el recurso presentado por las defensa de López es el único de todos los presentados que hace mención al dinero secuestrado, y lo hace solo al pasar solicitando su remisión a la causa 'cuadernos'. No puede colegirse en ningún momento que se opusiera a su decomiso y mucho menos a la entrega del dinero a los hospitales, como se dispusiera oportunamente", sostiene el escrito según consigna Clarín.

Además, el organismo estatal indicó que no debiera ser tenido en cuenta el planteo del ex funcionario, ya que tanto en la causa cuadernos "como en ésta misma causa -por enriquecimiento ilícito- López refiere que ese dinero no le pertenece. Entonces, mal puede venir a oponerse a la entrega del dinero a los hospitales como fuera ordenado en la sentencia".