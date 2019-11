Patrullero atropelló y mató a una joven de 19 años en Villa Crespo, CANAL 26

Un patrullero de la Policía de la Ciudad pasó a toda velocidad y al llegar a una bocacalle atropelló a una motocicleta, colisión por la que una de sus ocupantes terminó falleciendo.

Se trata de Sandra Daiana Constante, una joven de apenas 19 años que transitaba en la motocicleta junto a su novio Ariel, ambos integrantes de la murga El Rechifle, de Palermo.

En una cámara de seguridad se observa el momento preciso del impacto, que es verdaderamente brutal y trágico, puesto que se ve al patrullero pasando la intersección de las calles Serrano y Camargo a toda velocidad, mientras Sandra y Ariel cruzan como corresponde.

En ese material audiovisual no queda claro si el móvil conduce con las balizas policiales encendidas, y familiares de la joven denunciaron que el patrullero cruzó con el semáforo en rojo, con lo cual el agravante es mucho mayor.

Tras el impacto, Sandra fue trasladada al Hospital Pirovano, con graves lesiones, y falleció el mismo domingo por la noche. Su pareja se encuentra herido, demorado e incomunicado, y espera declarar ante el juez.

Resta informar que la efectivo que conducía el vehículo policial está detenida, y se espera por su declaración testimonial.