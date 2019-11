Corte de vías en Junín por parte de camioneros

Ramón Jatip, presidente de CATAC, encabezó la medida de fuerza de cortar las vías en Junín para prohibir el paso del tren, en un reclamo de que el ferrocarril le "quitó trabajo a los camioneros".





“Esto viene de hace mucho tiempo, empezamos a perder trabajo y mucho trabajo también perdieron los aceiteros en manos del ferrocarril que inescrupulosamente se empezó a llevar cada vez más carga”, inició Jatip.

“En estos momentos se lleva todo el aceite y una gran cantidad de harina. Por eso, tomamos este medida de cortar las vías ya que el tren, de una forma muy agresiva y con tarifas que son del 30% de lo que cuesta por camión, ha venido a sacarnos el trabajo. Se termina un ciclo, un mandato y en vez de mejorar las cosas, el tren lo empeoró”, dijo.

“Tenemos cortado también General Villegas y es probable que se extienda a otras localidades para visibilizar la problemática del tren”, cerró.

En las imágenes se puede ver como el tren debe detener su marcha por la presencia de los camioneros en las vías.