Pasó una nueva noche del “Súper Bailando 2019” y Florencia Torrente brilló en la pista más famosa. Junto a su pareja, Nacho Saraceni, la hija de Araceli González recibió muy buenas críticas de los jurados y cada vez está más cerca de concretar su pase a la final.



Flor y Nacho cerraron la ronda de Jive con una performance de Johnny be good, de Chuck Berry. “¿Se van a mudar juntos?”, les preguntó Marcelo Tinelli de entrada. “No, es un montón”, le dijo Flor. En una previa donde también participó el padre de la morocha, todo estuvo envuelto de alegría.

En el momento del baile, Torrente y Saraceni se destacaron con una muy buena labor y cosecharon 22 puntos, un muy buen puntaje para seguir avanzando en la competencia. Ángel de Brito encabezó la tanda de puntajes y analizó: “Me gusta mucho este equipo, siempre cumple en todos los ritmos. Hoy fue creciendo a medida que se desarrollaba la coreo”.

Carolina Pampita Ardohain, comentó: “Flor se adapta a cada personaje. Quiero valorar cómo trabaja este equipo y lo ecléctico que es. Me gustó mucho el trabajo de hoy”. “Lo que me gusta de Flor es que tiene la energía justa. Por momentos la vi trastabillar con los tacos, pero me gustó mucho igual”, sostuvo Florencia Peña a su turno.

Marcelo Polino, pidió el BAR y remarcó: “Lo que vi me gustó. Siempre se ve lindo lo que hacen. Yo también vi que los tacos complicaron a Flor en algún momento, pero realmente estuvo muy lindo”.

A la hora de que actúe Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Anibal Pachano, todos decidieron levantar la nota. “Si bien hubo un par de cositas, Flor aprendió a bailar. Hoy se notó el amor, estuvieron súper conectados”, afirmó el coreógrafo.