Incidentes en Bolivia, Radio Latina

Néstor Morales, padre de Facundo, argentino que apareció herido en Bolivia, habló con Ari Paluch en Radio Latina (FM 101.1) sobre la situación que vive su hijo. Escuchalo en la nota.

“Él está internado en Santa Cruz de la Sierra con una insuficiencia renal aguda. Yo tuve que abandonar Bolivia porque cuando llegamos con mi mujer actual, al preguntar por él en el hospital, lo encontré inconsciente pero no pude quedarme. El médico me dio su diagnóstico, me cruzó a comprarle los medicamentos y cuando volvemos, unos policías se bajan de una camioneta sin identificación me piden que los acompañe”, comentó.

“Ahí me amenazaron con esposarme y llevarnos por la fuerza, por lo que accedí. Cuando vamos en el vehículo alcancé a mandar un mensaje a un abogado amigo de Buenos Aires y cuando se dieron cuenta que estaba usando el teléfono, me lo arrebataron y nunca más lo ví. Estuvimos 25 horas incomunicado y me dijeron que ahí las leyes las rigen ellos”, denunció.

“Tuvimos que abandonar el país y sin seguridad. El cónsul está trabajando bien y se está ocupando de la salud de mi hijo. Yo no encuentro garantías para él”, cerró.