Colegio San Pío X donde asistía Thomás.

ADVERTIMOS AL LECTOR POR LA SENSIBILIDAD DE LA NOTICIA.

Thomás Pérez Ruiz era un adolescente de 18 años se suicidó luego de que su ex novia lo acusó en las redes sociales de haber abusado de ella. El trágico hecho ocurrió el domingo en las calles Eva Perón y Río Carcarañá, en la localidad de Don Orione.

La víctima era alumno del Colegio San Pío X y trabajaba en una peluquería del barrio. Según informaron fuente oficiales, su hermano lo encontró en su habitación ahorcado con un cinto.

Érica, madre de Thomás Pérez Ruiz, el joven que se quitó la vida, habló con Ari Paluch en Radio Latina (FM 101.1) sobre la situación que vivió su hijo. "Florencia Sosa, estaba resentida por lo que se habían separado. Ella lo condenó socialmente en las redes y él se quitó la vida por el escrache que llevó adelante Sosa".

"Ella le mandaba mensajes a la novia de él amenazando. Lo amenazó diciéndole que le iba a prender fuego la peluquería... Quiero limpiar publicamente el nombre de mi hijo", comentó Érica a Ari Paluch.

El caso, caratulado como "Suicidio", quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

