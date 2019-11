Violencia de género en Ingeniero Budge

Un albañil de 64 años que está prófugo desde el sábado es buscado por haber baleado a quemarropa a su ex mujer dentro de una panadería de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

El hecho, que quedó grabado por varias cámaras de seguridad, ocurrió el sábado pasado alrededor de las 20 en la panadería “La Poro”, ubicada en la calle Claudio de Alas 2106, de la mencionada localidad del sur del conurbano.

Según los registros de las cámaras, la víctima, identificada como María Teresa Acosta (42), venía siendo perseguida en la calle por su ex pareja, un albañil llamado Alfredo Falcón (64), y luego de un intercambio de palabras que tuvieron en la vereda, ella se refugió dentro de la panadería.

El hombre canoso, que vestía pantalón rojo y remera celeste, sacó un revólver de la mochila negra que llevaba consigo, entró al comercio detrás de su ex, la arrinconó contra uno de los mostradores del local y le efectuó un disparo a quemarropa cuando ella le dio la espalda.

El agresor, luego identificado por la víctima y la policía como Falcón, salió del local por otra puerta distinta a la que había ingresado y fue increpado en la calle por un transeúnte que intentó detenerlo.

Según se observa en los videos, el tirador lo amenazó con el revólver y escapó a pie sin que hasta estas horas, a tres días del hecho, haya sido localizado.

En tanto, Acosta fue trasladada en auto particular al hospital Allende, donde los médicos diagnosticaron que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda.

De allí fue trasladada a otro hospital de Lomas de Zamora, el Gandulfo, donde fue sometida a una cirugía y se encontraba internada en estado “reservado”, confiaron las fuentes.

Según surge de los testimonios recolectados en la causa,Acosta y Falcón habían estado de novios hace un año, la relación ya había culminado y el albañil estaba celoso y no lo aceptaba.

Walter, dueño de la panadería y testigo del hecho, aseguró que cuando entraron al local “se notaba que eran pareja o ex pareja y que la venía persiguiendo”.

“Él la quiso agarrar y la mujer se metió para adentro. Ella le dijo 'vos estás loco' y él no dijo ni una palabra y le pegó un tiro”, recordó Walter.

El caso es investigado por la fiscal Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 especializada en Violencia de Género de Lomas de Zamora, quien ya logró que el juez de Garantías 1 del mismo departamento judicial, Jorge López, librara la orden de detención para Falcón por “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por mediar relación de pareja en grado de tentativa”.