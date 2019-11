Lobo suelto... Maradona dejó de ser el DT de Gimnasia: lo afirmó el presidente Pellegrino

El "Diez" ya no trabaja en el club de La Plata. "Él seguía sólo si había unidad, algo que no se dio", dijo Gabriel Pellegrino, quien recibía el apoyo de Maradona para renovar su cargo y que finalmente no será candidato.