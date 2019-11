Valeria Lynch sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con su cambio de apellido. Ahora la cantante se llama Ninch en lugar de Lynch.

Ante las dudas e inquietudes de sus fans, la cantante escribió: "ATENCIÓN! Querida gente de Twitter. Tengo algo para contarles Desde hoy cambio mi nombre a #ValeriaNinch Se vienen muchas cosas nuevas", escribió la cantante en sus redes junto al hashtag #apurorock.

Ante las preguntas, la famosa cantante describió: "Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch".

En otro tweet fijado en su perfil de Twitter, escribió: "Uy Que revuelo se armó Para todos los que me preguntan, voy a ampliar Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo; etc, etc, etc Cambié tantas cosas!. Por qué no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch"

El próximo 21 de diciembre, Valeria Ninch se volverá a presentar en La Trastienda, con un show más rockero y pensó que este nuevo nombre sería el indicado para potenciar esta nueva etapa.