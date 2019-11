Luciana Salazar

Luciana Salazar compartió en su cuenta de Instagram un texto en el que hace referencia a los mensajes que recibe por parte de las mujeres y que critican su cuerpo.

Con respecto a las críticas que sostiene que recibe, aseguró que muchas de ellas son sobre su cuerpo. “Flaca, anoréxica, operada... Al final, no importa cómo seas. Siempre hay una excusa para direccionar las miradas hacia el cuestionamiento constante de tu cuerpo”, consideró.

“A veces escucho que no soy una mujer real porque mi cuerpo es más ‘exuberante’ que los cuerpos establecidos según algunos parámetros que vaya a saber quién los hizo”, añadió.

“Hasta se metieron con mi elección sobre cómo ser madre, poniendo infinidad de lupas inquisidoras sobre mi maternidad. A ese extremo llega el nivel de escrutinio al que es sometida una mujer que decide vivir con total libre albedrío. Horas y horas de aire debatiendo qué debió hacer una mujer con su cuerpo”, expresó.

“¿Por qué las mujeres debemos vivir siendo examinadas constantemente? Es superficial y banal hacer juicios sobre el cuerpo de una mujer. Mujeres reales somos todas”, afirmó.

En menos de tres horas, el posteo superó los 20 mil me gusta: “Definir a una mujer entre real e irreal es ridículo. Lo último que necesitamos las mujeres es estigmatizarnos entre nosotras. No vivo en base a los paradigmas del momento. Siempre le pasé por encima a los clichés. Hago en cada momento de mi vida lo que me hace feliz sin estar pendiente del qué dirán, sin ataduras”, agregó.

“La realidad es que en el fondo lo que realmente molesta no es mi físico voluptuoso, ni mis curvas, ni medidas. Lo que realmente incomoda es ver a una mujer que vive con absoluta libertad. Posiblemente esas personas nunca pudieron vivir libres de la mirada del otro y debe ser fastidioso ver a una mujer sin cadenas”, indicó.

“Un consejo que les daría a todas las mujeres es este: ser libre. Libre de culpas, prejuicios y estereotipos”, concluyó Luli.