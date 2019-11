Máximo Kirchner

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, descontó que Máximo Kirchner será quien lo suceda como conductor de esa bancada, al advertir que el referente de La Cámpora "reúne un alto nivel de consenso" y tiene "muchísima capacidad" para ese rol.

"No tengo dudas de que va a ser un excelente presidente de bloque", respondió Rossi al ser consultado respecto de si el hijo del ex presidente Néstor Kirchner y de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner será quien asuma la titularidad de la bancada kirchnerista después del recambio legislativo del 10 de diciembre.

En declaraciones al Canal 26, el legislador sostuvo que, en el bloque del FpV, Máximo Kirchner "reúne un alto nivel de consenso".

Por eso, analizó que ante "los otros sub-bloques que integrarán el Frente de Todos, es absolutamente razonable, porque es muy probable que la presidencia de la Cámara la detente (Sergio) Massa, que el presidente del interbloque, o de un bloque único, sea el presidente del bloque más importante, que somos nosotros", dijo en referencia al FpV.

En ese sentido, Rossi abundó que el referente camporista "tiene muchísima capacidad" para ese cargo.