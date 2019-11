Enfermera asesinada por su ex esposo en Guernica, CANAL 26

Una joven enfermera fue estrangulada en su domicilio de la localidad bonaerense de Guernica, en la zona sur del conurbano, y por el femicidio fue detenido su ex esposo.

El crimen se produjo ayer en una vivienda situada en la calle 35 al 600 y tuvo como víctima a Yésica Vera, quien este jueves iba a cumplir 28 años.

Por el crimen fue detenido en el mismo sitio el ex esposo de la enfermera, llamado Javier Rojas, de 32 años, quien se desempeñaba como empleado de seguridad.

Vera, quien trabajaba en un geriátrico y tenía dos hijos pequeños, se había separado varios meses atrás de Rojas.

Según se supo, antes del femicidio, ambos habían tenido una fuerte discusión en el domicilio de la enfermera, mientras que las sospechas apuntan a que el hombre la ahorcó con sus propias manos.

Por otro lado trascendió que tras ser detenido, Rojas habría confesado el crimen ante los policías.