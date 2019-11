Maltrato de una madre a su hijo de dos años

Un niño de 2 años fue agredido y golpeado por su mamá en una casa de un barrio de La Plata y todo quedó reflejado en un video difundido en redes sociales.

El menor fue trasladado a un hogar de la provincia de Buenos Aires y su madre está imputada por averiguación de ilícito.

Tras la intervención judicial, el niño fue trasladado a un hogar de tránsito donde un grupo del Servicio Local de Niñez asiste al menor a partir de las imágenes en las que se registró el maltrato de la mujer.

La Justicia de Familia de La Plata intervino de oficio luego de que se viralizara el video grabado por una testigo, donde se ve a la joven de 23 años mientras golpea brutalmente a su pequeño hijo en una casa del barrio de Ringuelet, en la capital provincial.

La medida la adoptó el Juzgado de Familia 5, a cargo de Alejandra Lago, luego de que se conoció el video filmado en la vivienda de las calle 119, entre 514 y 515.

En el video la mujer golpea e insulta a su hijo y en algunos momentos le dice “No te aguanto más”. "¿Te gusta que te peguen? Yo te voy a revolcar por todo el piso, te voy a hacer hombre a vos, hijo de p...", mientras le da una paliza a la criatura.

La mujer lo sigue golpeando cuando el nene ya está en el piso llorando y le dice: "Calláte, no te banco más, no te soporto más. Te voy a mandar en coma por hijo de p...".