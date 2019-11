Scarlett Johansson se volvió tendencia en Twitter luego de que un medio de comunicación publicara en sus redes sociales una foto de la actriz en la playa sin photoshop. “¡Vaya barriga tiene Scarlett Johansson! Foto en bikini sin Photoshop”, escribieron en el encabezado de la noticia, generando repudio por varios usuarios de la red social.

En la postal se puede ver a la actriz, de 34 años, con una bikini turquesa y lentes de sol. Pese a que la postal no muestra nada del otro mundo, la fotografía dividió a los usuarios entre los que consideraban que Scarlett tenía “panza” y los que pensaban que esta observación era absurda.

“Si Scarlet tiene barriga en esa foto, yo ya no se entonces lo que tengo yo!!”, “Estas cosas me ofenden. Como mujer y como persona gordita, me ofenden”, “Yo ahí veo un embarazo de cuatrillizos mínimo, en ese momento estaba rompiendo aguas”, “Cuanto comentario tonto y cuantos tontos ‘comentaristas’. Bien guapa que está”, fueron algunos de las de las frases irónicas que escribieron los tuiteros para defender a la actriz mejor paga del mundo.

Según el último ranking de la revista Forbes, Scarlett ganó 15,5 millones de dólares más que en 2018, principalmente debido al inmenso éxito global de Avengers: Endgame, por el cual cobró 35 millones de dólares.