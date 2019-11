Diputados debaten ley de alquileres y ley de góndolas. Captura.

La Cámara de Diputados de la Nación realiza este miércoles la última sesión del período ordinario, en la que se buscará aprobar un paquete de iniciativas que incluye la reforma a la ley de alquileres y la denominada ley de góndolas, que tiene como objeto visibilizar la oferta de todos los productos y frenar así las conductas monopólicas.

Aunque la semana pasada la Cámara baja retomó la actividad parlamentaria, tras varios meses de parálisis producto de la campaña, lo hizo únicamente para tratar la situación de Bolivia. La de hoy será la última sesión con el diseño legislativo que quedó después de las elecciones de 2017. A partir del 10 de diciembre habrá un nuevo armado en las dos cámaras del Congreso.

También será la última sesión que presidirá Emilio Monzó, quien el jueves pasado realizó un balance de su gestión durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri, donde lamentó que no se haya podido superar la “grieta”.

Noticias relacionadas

Además, el plenario constituirá la despedida varios diputados, incluso de Monzó, y de los macristas Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo; los radicales Luis Borsoni y Alejandra Martínez, el economista de Consenso Federal Marco Lavagna, el ex titular del Anses Diego Bossio, el flamante gobernador bonaerense electo Axel Kicillof, el ex presidente del bloque PRO Nicolás Massot y la ex candidata a intendenta de Mar del Plata, Fernanda Raverta.

Otros oficialistas que se despiden son Samanta Acerenza, Marisa Graham, Sergio Buil y Paula Urroz. En el peronismo se irán el sindicalista Abel Furlán, María Isabel Guerín y Rodrígo Rodríguez. Por el massimos dejarán sus bancas Raúl Pérez y Marcela Passo. La ex ministra de Defensa Nilda Garré también dejará su lugar.

PRESUPUESTO 2020

La intención, tanto del bloque de Cambiemos y de la oposición, encabezada por el FPV-PJ, es reactivar la actividad parlamentaria antes de concluya el período ordinario, ya que el resto de los proyectos, como el Presupuesto 2020, se debatirán con la nueva conformación de la Cámara en sesiones especiales. El gobierno entrante tiene pensado pedir la prórroga de las sesiones ordinarias durante el verano para aprobar el presupuesto.

El plenario legislativo debatirá en la última sesión del período ordinario las reformas a la ley de alquileres, la ley de góndolas, así como la ley de talles, entre otras iniciativas consensuadas entre el oficialismo y la oposición.

El oficialismo quería, previamente, tratar el proyecto de “ficha limpia”, que impide que los dirigentes que tengan un proceso judicial sean candidatos, pero al no llegar a un acuerdo con otros bloques para llevarlo a cabo este miércoles. Por eso Cambiemos solicitó una sesión especial para poder tratarlo el jueves. El peronismo no tiene pensado bajar al recinto y aportar el quórum, motivo por el que la sesión podría caerse.

Uno de los proyectos centrales que se discutirá este miércoles es la reforma a la ley de alquileres que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.

Otro de los proyectos centrales incluidos en el temario es la ley denominada de góndolas que busca regular la competencia de marcas en las góndolas de los supermercados para frenar las conductas monopólicas, que es objeto de fuertes críticas de los empresarios.

Entre sus puntos clave, la iniciativa establece que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola del supermercado, pero la discusión entre Cambiemos y la oposición está en si se pone o no un límite.

El dictamen de la mayoría corresponde al kirchnerismo y el Frente Renovador, y establece que será del 30 por ciento el límite que tendrán los supermercados para poner productos de una misma firma en la góndola, y que podría ser acompañado por el oficialismo con algunas objeciones en el recinto. Es que el despacho promovido por Cambiemos dice que una sola empresa no podrán acaparar toda la góndola pero no establece cuál será el porcentaje, y propone que haya al menos tres proveedores diferentes.

Asimismo, se podría incluir en el recinto y tras varias postergaciones la ley de que busca establecer un “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas corporales estandarizadas.

LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA GESTIÓN MACRI

La última sesión de Diputados bajo el gobierno de Mauricio Macri también podría significar una de las últimas leyes aprobadas del ciclo. Hasta septiembre solo se aprobaron 7 normas durante este año, lo que da un total de 260 a lo largo de los cuatro años de gestión.

La cifra está lejos de las 854 leyes que se aprobaron durante el primer gobierno de Carlos Menem - si bien se extendió por seis años y medio-, o las que se sancionaron durante el mandato de Alfonsín: 736. El número de leyes aprobadas durante la gestión de Cambiemos es aún inferior a las sancionadas durante los breves mandatos de Fernando de la Rúa –323- y el de Eduardo Duhalde -312-, que estuvieron solo dos años en la Casa Rosada.Se te

De esta manera, termina un ciclo en el que se destacaron debates donde hubo extrema tensión, como el caso del debate por la legalización del aborto y la reforma previsional. Cuatro años que estuvieron marcados por un permanente contrapunto entre Cambiemos y el kirchnerismo, partido que vuelve al gobierno desde diciembre próximo.