Riquelme, ídolo de Boca.

Juan Román Riquelme anunció hoy que será candidato a vicepresidente segundo de Jorge Amor Ameal, uno de los postulantes de la oposición, y adelantó que en caso de ganar en las elecciones del 8 de diciembre estará a cargo del fútbol.

"Siento que tengo posibilidades de ayudar a mi club. Voy a ir de vicepresidente segundo de la lista de Ameal. Claramente no estoy preparado para ser presidente hoy, pero veremos dentro cuatro años y tanto Jorge como Mario (Pergolini) me ayudarán con ese tema. Siempre y cuando la gente nos vote, me voy a hacer cargo del fútbol", afirmó en declaraciones formuladas a Fox Sports.

Riquelme le agradeció al oficialismo, encabezado por Christian Gribaudo, por "tratar de sumarme" y no quiso adelantar nada sobre lo que será su proyecto futbolístico en sí.

"Amo mucho a mi club. Yo pedí la unidad y pasó lo que podía pasar, que era casi imposible que se dé. Si tenemos la suerte de ganar, luego de las elecciones contaré los detalles sobre el aspecto deportivo", indicó.