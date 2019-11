Evo Morales, crisis en Bolivia

El ex presidente boliviano, Evo Morales, ofreció una conferencia de prensa donde llamó a la ONU, a instituciones y organismos internacionales, así como al papa Francisco, a que acompañen o faciliten la integración de una comisión de la verdad y se emita un informe sobre las elecciones del pasado 20 de octubre.

“Estamos invitando a algunas instituciones, organismos internacionales, así como al papa Francisco y a la ONU, para que haya una comisión de la verdad sobre las elecciones del 20 de octubre”, manifestó.

Morales declaró que quiere volver a Bolivia, preocupado por la situación en su país. Exiliado en México después de la crisis política que culminó con su renuncia el 10 de noviembre, Morales denunció que a 10 días de su renuncia, hay 30 muertos en Bolivia debido a las protestas, más de 100 heridos y 1.000 detenidos.

“Hasta el día de ayer teníamos 30 muertos de bala, y esta masacre es parte de un genocidio que ocurre en mi querida Bolivia, nunca pensé que se iba a usar ese equipamiento contra el pueblo. El mundo entero está viendo cómo es un golpe de Estado, cómo están matando a mis hermanos”, dijo.

“Me duele mucho que ministros, ministras, gerentes de empresas, por culpa de Evo sean perseguidos, sin ningún proceso, con amenazas... a mí me duele mucho, porque con mucho esfuerzo hemos construido Bolivia, la hemos sacado de la pobreza ahora lo están destrozando, con esfuerzo y compromiso con los movimientos sociales y ahora lo destrocen, sin respetar las elecciones", añadió.

Además acusó que la crisis que enfrenta Bolivia se debe a que “no solo es una conspiración interna, sino externa” , y hay otros países y organizaciones que no quieren que regrese a su país, ante lo cual lanzó un cuestionamiento: “'¿Por qué tanto miedo a Evo?', todos deben de preguntarse, por qué tanto miedo al indio, yo no tengo por qué ocultar mi formación, yo no tengo ninguna formación académica, he vivido en la pobreza, y mi interés es que no haya más niños como yo. La verdad y la honestidad son lo que me ha permitido llegar a la presidencia”.

“Sigo convencido que nosotros ganamos la primera vuelta de las elecciones, renuncié, todo por la paz, pero no me opongo si la solución son nuevas elecciones, que sean bienvenidas”, expresó.

Agregó que solo espera que organismos internacionales se involucren para que ayuden a que pueda volver a su país, y aseguró que no tiene por qué estar fuera de Bolivia, ya que la Asamblea no ha aceptado su renuncia: “Sigo siendo el presidente, además presidente electo en la primera vuelta, ahora, si para que no haya muertos me tengo que salir, no hay ningún problema”.