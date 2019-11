Siciliani, siempre sexy.

Griselda Siciliani, una de las actrices más talentosas y bellas del espectáculo, volvió a sorprender en sus redes sociales con un nuevo posteo que recorrió Instagram y Facebook en segundos ganándose corazones y pulgares arriba.

En la imagen posteada se la ve acostada sobre una cama de sábanas blancas... totalmente desnuda y con una sonrisa pícara para la cámara. ¿Quién le sacó la foto? No sabemos... lo que sí sabemos es que Griselda volvió a convertirse en Chica de Redes este miércoles con su imagen hot íntima.

Citó una canción de Jorge Drexler: “Que te desnudes, como si fuera algo corriente, Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente, Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo...”

Noticias relacionadas

Hace poco, la actriz de 41 años, posteó sobre sus vacaciones en Mexico en compañía de su hija Margarita, fruto de su relación de 8 años con el productor y actor Adrián Suar.

Compartió imágenes del disfrute de las playas mexicanas en sus redes sociales, fotos del descanso en las playas paradisíacas.

Incluso, puso la foto del libreto de su próxima película llamada "Sentimental", de Cest Gay, productor y director de cine español.

Aquí, te mostramos la foto sobre sábanas blancas que dejaron sin aliento a más de uno y una... dejanos tu opinión...