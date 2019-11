Al menos 15 dotaciones de bomberos combatían desde esta madrugada un voraz incendio que afectaba una fábrica situada en la localidad bonaerense de Villa Lynch, en el partido de San Martín.



El siniestro de inició poco después de las 2:00 en el predio situado en la intersección de las calles Francia y San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires y a escasas cuadras de la avenida General Paz, que separa a ese distrito de la Ciudad de Buenos Aires.



Bomberos llegados de distintos puntos de San Martín y distritos cercanos evacuaron las casas cercanas amenazadas por las llamas.

El fuego provocó el derrumbe de una techo de chapa de varios metros de amplitud y de una pared, por lo que cayeron varios escombros sobre la vereda.



Según se supo, el lugar había sido sede hasta hace poco tiempo de una fábrica de colchones, aunque actualmente era utilizado como un depósito de artículos de limpieza.

