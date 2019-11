River Plate llegó a Lima, en donde disputará la final de la Copa Libertadores ante Flamengo con la incógnita de saber si Paulo Díaz será titular o el entrenador Marcelo Gallardo mantendrá la alineación de los últimos encuentros.



El plantel "millonario" arribó a tierras peruanas en la tarde de Lima, dos horas menos que en Buenos Aires, y se instaló en el hotel para descansar hasta mañana, en donde hará un trabajo en el campo de Alianza Lima.



Antes de embarcarse a Perú, el DT hizo un nuevo ensayo en el cual el chileno fue titular en primera instancia como doble cinco y luego como tercer central, al tiempo que los que salieron fueron Exequiel Palacios y Nicolás De la Cruz.



Fiel a su estilo, seguramente Gallardo no confirme la alineación hasta que se pegue la planilla oficial, una hora antes del encuentro que se disputará el sábado a las 17:00 hora argentina.

De esta manera, los nueve futbolistas que parecen tener un lugar asegurado son: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Los otros dos lugares se los disputan Díaz, Palacios y De la Cruz, con el agregado de no saber cómo será el esquema si es que el chileno es titular.

En caso de ir al banco el defensor chileno, River utilizará el 4-4-2 que venía usando en los últimos encuentros, con un esquema más tradicional.



Enzo Pérez, que había sufrido una lesión en uno de sus hombros en el partido ante Estudiantes de Caseros por Copa Argentina, se entrenó por tercer día seguido con normalidad y será titular.



En las últimas horas, Conmebol tomó la decisión de remover a Diego Haro, encargo del VAR, debido a que públicamente elogió el rendimiento del equipo de Gallardo y rompió con el protocolo a la hora de dar declaraciones, por lo que fue nombrado en su reemplazo el uruguayo Esteban Ostojich.